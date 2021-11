Le SDA (Syndicat des audioprothésistes) et l’institut BVA ont présenté aujourd’hui les conclusions de la 2ème vague du Baromètre du 100 % santé* (la première a été réalisée en février). Zoom sur ses résultats en optique.

La notoriété de la réforme reste stable

52 % des Français ont entendu parler du 100 % santé, soit un chiffre équivalent à celui enregistré en février 2021 (51 %). La réforme est davantage connue des seniors (64 % des 50 ans et plus) et de ceux ayant des problèmes auditifs (66 %). Près de la moitié de ces sondés en ont eu connaissance par la publicité, un tiers par l’Assurance maladie et seulement 12 % par un opticien (2 % par un audioprothésiste). Au global, 26 % ont connu le 100 % santé par un professionnel de santé.

L’optique est le secteur où le 100 % santé est le plus connu

Parmi les Français qui ont entendu parler de la réforme, 91 % savent que celle-ci leur permet d’acquérir des lunettes correctrices sans reste à charge (vs 93 % en février). Cette proportion descend à 82 % pour les aides auditives (86 % des 50 ans et plus) et à 78 % pour les prothèses dentaires.

Une bonne réforme pour la grande majorité des patients

Pour 84 % des sondés qui connaissent le 100 % santé, il s’agit d’une bonne réforme (contre 88 % en février) : 20 % la considèrent comme très bonne et 64 % la jugent plutôt bonne. Depuis le début de l’année, la proportion de ceux qui ne l’estiment pas bonne (16 %) a légèrement augmenté (ils étaient 12 % en février).

*2ème vague réalisée par Internet du 15 octobre au 1er novembre 2021 auprès de 6 000 Français âgés de 18 ans et plus (956 personnes souffrant de problèmes auditifs dont 298 équipés d’un appareil auditif, 2218 personnes ayant au moins un membre de leur famille proche souffrant de problèmes auditifs dont 1313 équipés d’un appareil auditif).