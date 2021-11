Après 20 ans de collaboration avec Beausoleil qui distribuait jusqu’ici les produits du lunetier allemand sur le marché français, Lunor a décidé de changer de politique de distribution pour traiter en direct avec les opticiens. « Une étape qui n’est pas évidente à franchir, mais qui facilite les choses. »

A partir du 7 décembre prochain, Lunor reprend la main sur la commercialisation de ses produits auprès de ses partenaires opticiens français, pour passer en distribution directe. (Les commandes passées avant cette date continueront d’être traitées par Beausoleil). Comme l’explique Michael Fux, PDG et designer en chef de Lunor, ce changement lui permettra entre autres de « pouvoir prendre la température de ce marché sans aucun intermédiaire. Cette proximité nous aide également dans notre orientation future ». Grâce à cette nouvelle stratégie, le lunetier anticipe également « des voies de commandes courtes et des délais de livraison rapides » et promet « une gamme de produits élargie », « un traitement des retours généralement plus simple » et la possibilité de profiter de son assistance marketing. Pour optimiser les échanges avec les opticiens, Lunor a d’ailleurs mis en place une équipe de proximité, dont le français est la langue maternelle, ainsi qu’une page sur son site pour favoriser les échanges avec les opticiens français, qu’ils soient déjà clients ou non.