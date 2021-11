A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’enseigne Krys s’engage à reverser à la Fondation Krys Group un euro pour toute monture optique ou solaire rapportée dans l’un de ses points de vente.

Depuis le 18 novembre et jusqu’au 4 janvier 2022, les porteurs pourront ramener leurs équipements optiques et solaires tout en réalisant une bonne action. Pour cela, les opticiens de l’enseigne ont installé dans leur point de vente des urnes pour la collecte. La fondation n’en est pas à son coup d’essai dans cette démarche écoresponsable puisque chaque année 300 000 anciennes lunettes sont ainsi récupérées puis recyclées et transformées à 100 %.

Depuis 2022, la Fondation Krys Group soutient également des associations partenaires pour faciliter l’accès à des équipements optiques et auditifs en France et dans le monde entier à travers de nombreuses actions : sensibilisation, dépistages gratuits des troubles visuels et auditifs, dons d’équipements optiques et soutien de la recherche en matière de santé visuelle.

Les amateurs de cyclisme et en particulier du Tour de France connaissent également Le Bus de la vue et de l’audition qui propose dans des villes étapes de la manifestation des dépistages visuels et auditifs gratuits au grand public. Elle est également investie dans les Journées de la Vision où elle collabore chaque année avec les écoles d’optique et des associations comme le Secours Populaire, l’Ordre de Malte ou encore les Restos du Cœur pour permettre à plus de 300 personnes en situation de précarité de bénéficier d’un bilan visuel et d’un équipement optique offert.