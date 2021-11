Il aura fallu attendre le 60ème classique d’animation Disney, mais on y est : Mirabel, la nouvelle princesse des plus célèbres studios d’animation, porte des lunettes.

Sorti sur les écrans de cinéma français depuis le 24 novembre dernier, Encanto, le nouveau film d’animation des studios Disney nous fait voyager dans les montagnes de Colombie pour suivre les aventures de la famille Madrigal. On suit en particulier les péripéties de Mirabel, seule petite fille sans don particulier dans une famille dont tous les membres ont reçu des pouvoirs magiques.

Que ce soit la presse ou les premiers spectateurs, les réactions sont unanimes : c’est un très bon Disney, idéal en cette période de fin d’année.

Pour la première fois, l’héroïne principale porte des lunettes : une grande monture ronde et verte. Un choix graphique qui peut sembler anodin, mais qui permettra aux plus jeunes spectatrices et porteuses de lunettes de s’identifier plus facilement à leur nouvelle héroïne. Dans notre secteur, Mirabel intégrera-t-elle la collection des princesses Disney ou aura-t-elle droit à sa propre collection ? Réponse dans les prochains mois.

Photo : ©Disney