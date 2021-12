Marcolin et Skechers USA ont annoncé le renouvellement de leur contrat de licence pour le design, la production et la distribution au niveau mondial des collections de lunettes Skechers Eyewear.

C’est en 2010 que la marque de chaussures Skechers, très bien implantée sur le marché américain, entre dans le secteur optique en initiant un partenariat avec Viva International. Suite au rachat de l’entreprise trois ans plus tard par Marcolin, Skechers décide de renouveler le contrat avec le nouveau propriétaire. Depuis, c’est donc un fort partenariat qui unit les deux entreprises autour de collections optiques et solaires, pour adultes et enfants, puisqu’elles viennent de conclure un nouveau prolongement du contrat jusqu’au 31 décembre 2024.

« La collection propose un large éventail de tailles de lunettes pour enfants et adultes, avec des éléments clés iconiques tels que des imprimés et des motif originaux, des touches de couleurs vives et des branches au design sportif », détaille le communiqué.

Rappelons que grâce à son propre réseau direct et ses partenaires, Marcolin est aujourd’hui en mesure de distribuer ses produits dans plus de 125 pays dans le monde.