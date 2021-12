Le verrier a conclu un partenariat stratégique mondial avec Haag-Streit, fournisseur d’instruments d’ophtalmologie et d’équipements médicaux, pour équiper les professionnels de la vision du biomètre Lenstar Myopia by Hoya.

Le Lenstar Myopia by Hoya est associé au logiciel de suivi de la myopie EyeSuite, qui permet de réaliser le suivi de la longueur axiale avec édition de compte-rendu, mais aussi de sensibiliser et d’éduquer les jeunes patients et leurs parents sur la myopie et sa progression. Combiné avec le verre Hoya Miyosmart Vision (qui ralentit, en moyenne, la myopie de 60 % chez les enfants de 8 à 13 ans), cet appareil « apporte des moyens puissants pour diagnostiquer et prendre en charge la myopie », explique le verrier.