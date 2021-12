Si toute l’attention se cristallise sur la pandémie mondiale de Covid-19, il ne faut pas oublier les autres maladies et les médecins et chercheurs qui se battent au quotidien pour soigner les malades. A l’heure où l’édition 2021 du Téléthon, qui aura lieu ce week-end, devra tenir compte de la 5ème vague, Optic 2000 a envoyé un message fort en renouvelant son partenariat avec l’AFM-Téléthon.

Déjà partenaire depuis 10 ans, l’enseigne d’optique a confirmé son soutien à l’association en renouvelant son engagement pour une nouvelle durée de deux ans. Concrètement, les opticiens du réseau continueront donc de reverser 1 euro pour chaque deuxième paire de lunettes vendue.

Depuis 2012, 10 millions d’euros ont ainsi été reversés et ont permis de financer 46 programmes de recherche autour des maladies de la vision et de soutenir « 3 essais cliniques qui sont en cours d’expérimentation sur les rétinites pigmentaires et la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) ». Plus indirectement, il faut également ajouter les programmes de recherche initiés par l’AFM-Téléthon et l’Institut de la vision, dont Optic 2000 est partenaire historique.

Ce week-end, les salariés et opticiens participeront également à de nombreuses animations dans la France entière, dont la “Love Run by Téléthon » au Stade de France où les participants courront à deux ou en groupe, attachés par un lien.

« Optic 2000 est partenaire de l’AFM-Téléthon depuis 10 ans. Un partenariat qui nous tient à cœur en tant que professionnels de santé, car nous savons l’importance de soutenir la recherche notamment pour les maladies rares de la vision aux côtés de l’AFM-Téléthon. Cet engagement de longue durée crée de la cohésion entre les collaborateurs en magasin comme au siège, chacun participant à cette action de solidarité », a ajouté Olivier Padieu, président du groupe Optic 2000.