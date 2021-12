Dans quelques semaines, Vision Plus, une des enseignes de Krys Group, se transformera pour donner naissance au Collectif des Lunetiers. Cette mue fait partie du plan stratégique Vision 2025 de la société qui vise à « réaffirmer le positionnement de chaque enseigne et renforcer leur complémentarité ».

Krys Group présente Le Collectif des Lunetiers comme une marque « au plus proche des clients en recherche de proximité tant géographique que relationnelle, avec une offre adaptée localement, des ambiances de magasins et des services différents selon les opticiens ». Les 400 points de vente anciennement sous l’enseigne Vision Plus vont donc adopter chacun « des positionnements et des marqueurs différents » pour s’ancrer davantage dans une démarche locale. Krys Group affirme ainsi son intérêt pour le commerce local, en suivant la tendance de la proximité, un phénomène renforcé par la pandémie et les périodes de confinement. « En s’éloignant de l’image des grandes chaînes nationales, Le Collectif des Lunetiers évoque une structure souple, une filière courte et des valeurs coopératives au profit des clients. En outre, il apporte plus de flexibilité et de liberté pour permettre à l’opticien de s’adapter au mieux à son écosystème local et aux attentes de chaque porteur de lunettes, De cette manière, Krys Group entend non seulement fidéliser les clients historiques de Vision Plus et attirer ceux des magasins indépendants, mais également renforcer la complémentarité́ des positionnements entre ses trois enseignes pour mieux adresser les différents segments de marché » détaille Krys Group.

Focus sur la proximité

Cette volonté de proximité s’exprime déjà dans l’aménagement puisque deux concepts sont proposés (bohème ou « comme à la maison ») que l’opticien pourra choisir en fonction de ses goûts et des attentes de sa clientèle. Il pourra également soumettre à la validation du groupe son propre concept, en respectant la charte de la marque. Mêmes possibilités de personnalisation pour la façade : de l’indication de la marque, du nom de l’opticien et de leur ordre d’affichage, dans un éventail de 5 couleurs de façade.

En termes d’offre produits, Krys Group souhaite que le Collectif des Lunetiers regroupe des opticiens « éclaireurs de tendances et dénicheurs de modèles innovants et originaux », au meilleur prix. L’année sera rythmée par des « exclus, des coups de cœur et de nouvelles collections », avec une communication régulière sur les réseaux sociaux et à travers une vitrine mensuelle.