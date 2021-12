L’enseigne créée en 2009 par le groupe Pharmacie Lafayette ambitionne de passer de 52 points de vente aujourd’hui à 150 à l’horizon 2025, en développant son modèle axé sur l’accessibilité tarifaire (équipement adulte unifocal à partir de 29 euros et progressif à partir de 59 euros), un large choix (100 marques, 1 000 montures) et le conseil.

Le 7 décembre, Optique Lafayette a présenté à Toulouse son nouveau concept magasin, à la fois « phygital et serviciel ». Il intègre trois parcours clients qui font la part belle au digital, pour le visagisme, la vente de verres unifocaux et la vente de verres progressifs. A cette occasion, l’enseigne a fait le point sur son activité : à fin novembre 2021, son CA (20 millions d’euros) était en progression de 9 % par rapport à 2019 et de 22,2 % par rapport à 2020. La contactologie et les solaires représentent respectivement 13 % et 6 % des ventes.

En 2022, Optique Lafayette portera notamment ses efforts sur le segment enfant peu investi jusqu’ici, avec la mise en place d’une offre complète pour les jeunes porteurs. Le réseau veut aussi déployer un éventail complet de services : contrôle gratuit de la vue, prise de rendez-vous en ligne, click & collect. Grâce à sa proximité avec les officines du groupe, elle prévoit de proposer prochainement un service de téléconsultation.

Un « écho-système » de résonance entre enseignes Lafayette

La stratégie de développement du réseau s’appuie notamment sur un programme de fidélité cross enseignes : tout client des 250 pharmacies et/ou des 6 parapharmacies Lafayette cumule des points lors de ses achats d’optique (les magasins Optique Lafayette se situent en grande majorité à proximité immédiate d’une pharmacie Lafayette), et vice versa. Toutes enseignes confondues, le groupe (qui intègre aussi 20 magasins de matériel médical) compte 1,6 million de patients ayant une carte de fidélité. En 2025, l’objectif d’Optique Lafayette est de réunir 150 points de vente. Une quinzaine d’ouvertures est d’ores et déjà prévue en 2022.