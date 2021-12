Annoncé en septembre 2020, le contrat de licence qui unit désormais Philipp Plein et De Rigo a donné vie à leur première collection commune. Pour en faire la promotion, le créateur allemand n’a pas hésité à se mettre en scène, dans le style audacieux qui a fait sa renommée dans le monde entier.

Provocateur, surprenant, impertinent, l’univers dans lequel se déroule la première campagne lunettes de Philipp Plein sort des visuels que l’on a l’habitude de voir dans notre secteur. La série de photos, réalisée par le photographe Steven Klein, met en scène le créateur lui-même aux côtés de l’actrice et mannequin Megan Fox « dans un jeu de séduction malicieux et sensuel, l’expression d’un mode de vie ayant pour but le luxe et les expériences les plus extrêmes ».

Cette première collection, qui se compose de 33 modèles (19 solaires et 14 optiques), est officiellement lancée en cette fin d’année via le réseau de vente de De Rigo. Ces lunettes se caractérisent « par une esthétique maximaliste » et sont « pensées pour des hommes et des femmes sûrs d’eux, ne voulant pas passer inaperçus. De l’innovation stylistique aux matériaux de qualité et au soin accordé aux moindres détails, tout évoque le luxe recherché », détaille le fabricant.