En juin dernier, EssilorLuxottica annonçait qu’il finalisait l’acquisition de GrandVision au 1er juillet selon les termes de l’accord conclu deux ans auparavant.

Début octobre, EssilorLuxottica faisait une nouvelle offre publique d’achat portant sur l’ensemble des actions ordinaires de GrandVision, à 28,42 euros par action. Cette nouvelle étape dans l’acquisition de GrandVision par le géant franco-italien s’est clôturée au début du mois de décembre. « 13,06 % des actions ont été apportées dans le cadre de l’offre pendant la période d’acceptation », a détaillé EssilorLuxottica, soit une valeur cumulée de plus de 944 millions d’euros. En additionnant ces nouvelles actions aux 86,67 % du capital déjà acquis, EssilorLuxottica détient aujourd’hui un total de 99,93 % des actions.

EssilorLuxottica détenant plus de 95 % du total, il a été décidé avec GrandVision de « procéder au retrait des actions de GrandVision de la cotation sur Euronext Amsterdam dès que possible conformément aux règles en vigueur. Des informations plus détaillées sur ce retrait seront fournies quand elles seront disponibles. Ces étapes auront certainement des conséquences importantes pour les actionnaires qui n’auraient pas apporté leurs actions dans le cadre de l’offre », prévient le géant de l’optique.