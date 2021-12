Pourquoi changer un partenariat gagnant ? Depuis plusieurs années, les lunettes Timberland sont distribuées dans le réseau Atol et le resteront cette année encore.

La dernière collection ne déroge pas à la règle. Sa particularité ? Sa dimension écoresponsable. Un aspect qui ne cesse de prendre de l’importance dans les critères d’achat des consommateurs. Plus de 60 % des modèles optiques et solaires qui composent cette collection présentent ainsi des matériaux biosourcés à base d’huile de ricin, une plante que l’on croise de plus en plus dans la fabrication de lunettes pour ses qualités (légèreté, robustesse, toucher agréable). Si ces montures, qui sont commercialisées à partie de 119 euros, changent de matériau, le style, lui, est toujours là. On retrouve ainsi l’esprit urbain chic et intemporel qui a fait le succès de la marque. A noter : les solaires sont équipées de verres polarisants, avec traitement antireflet.