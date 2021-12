Mardi 14 décembre, l’enseigne coopérative et Paris 2024 ont signé le partenariat qui les lie pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques.

« Nous avons l’ambition de devenir les opticiens et les opticiennes coachs de la santé visuelle des Français et référents sur l’équipement sportif. Ce partenariat va accompagner notre ambition et nos projets de transformation », a déclaré Olivier Padieu, président du groupement Optic 2000, lors de la signature du partenariat qui démarrera en mars 2022 (en photo à gauche, avec Benoît Jaubert, directeur général, et Tony Estanguet, président de Paris 2024). En devenant supporteur officiel des JO, l’enseigne va également intensifier ses actions écoresponsables. Elle annonce d’ores et déjà un élargissement de son offre de produits éco-friendly, un service de recyclage des montures et des verres et des opérations de ramassage de déchets proposées par les magasins.

Un accord de référencement exclusif avec Julbo

En tant que supporteur officiel des JO 2024, Optic 2000 veut mobiliser tous les publics, dans tous les territoires, autour du sport et de la santé visuelle, avec des animations et des rencontres autour de l’importance de la pratique sportive et de la préservation de son capital visuel. Le réseau soutiendra aussi les sportifs de haut niveau et sensibilisera la population au handicap visuel, comme il le fait depuis 10 ans avec le para-athlète Trésor Makunda, malvoyant et 5 fois médaillé paralympique. Enfin, il s’agira de proposer aux porteurs des équipements sportifs inédits : Optic 2000 a signé avec Julbo un accord de référencement exclusif de Produits Officiels Sous Licence sur le réseau optique. Dès mars 2022, une collection complète de lunettes à l’effigie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera disponible dans tous les magasins de l’enseigne. Elle sera composée de solaires optimisées pour la performance et déclinées dans deux gammes : l’une baptisée Paris 2024, l’autre aux couleurs de l’Equipe de France.