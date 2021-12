Le 9 décembre dernier, les sociétés ODLM et Seaport ont accueilli un fonds d’investissement au sein de leur capital. C’est le français B & Capital qui a été choisi.

Ce changement financier fait suite au départ en retraite de Guy Azoulay, l’un des deux fondateurs. Son associé, Francis Kessous, reste actionnaire et président de l’ensemble des sociétés du groupe.

Son ambition est claire : « Continuer à pérenniser et développer Seaport ODLM en travaillant avec la même philosophie qui a fait le succès de l’entreprise : le capital humain des salariés de l’entreprise ainsi que de la force de vente, le service, la qualité produits, la recherche et la création. »

Rappelons que les sociétés ODLM et Seaport commercialisent sur le marché français et à l’international les collections Façonnable, Paul & Joe, Carven, ba&sh, Kosby et Moleskine.