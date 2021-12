L’événement n’est que dans deux ans et demi, mais les J.O 2024 qui débuteront le 26 juillet 2024 se préparent dès aujourd’hui. Les organisateurs ont recherché ces derniers mois les partenaires qui pourront les accompagner dans de nombreux domaines. En optique, comme nous vous l’annoncions hier, Optic 2000 devient supporteur officiel. Du côté des fabricants, Julbo et Vuarnet ont été choisis comme licenciés.

Julbo développera dès 2022 une gamme de produits à l’effigie des Jeux Olympiques, pour les adultes et les enfants, à travers deux gammes : la première autour de Paris 2024, la seconde aux couleurs de l’Équipe de France. « C’est une vraie reconnaissance d’avoir été choisi par Paris 2024 et c’est avec honneur que nous nous associons à cette édition historique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il faut dire que depuis toujours le cœur jurassien de Julbo bat pour le sport et c’est au travers d’une collection de produits uniques, techniques mais abordables que nous tenons à célébrer tous les pratiquants et supporters en mettant au service de chacun notre expertise française des lunettes solaires de sport performance », se réjouit Stéphanie Dugas, directrice marketing de Julbo.

Autre spécialiste du sport, Vuarnet a obtenu également les droits pour deux gammes (L’Équipe de France et Paris 2024). Ces lunettes seront distribuées dès l’année prochaine chez les opticiens partenaires, une sélection de magasins de sport, sur les sites Paris 2024 et Vuarnet et dans la boutique Vuarnet à Paris. « Des modèles iconiques qui font partie de l’identité de la marque, ainsi que des nouveaux produits », promet Vuarnet qui a choisi pour cette collection un nylon bio-sourcé (issu de la plante de ricin), et recyclable, produit en Normandie.

« Chez Vuarnet, nous pensons que l’action, le sport, permettent de vivre intensément et de donner du sens à nos vies. Nous poussons cette vision tous les jours, à travers nos produits et notre communication. Nous sommes très fiers de pouvoir proposer des produits à forte valeur ajoutée à l’occasion de ce grand évènement sportif, qui rassemble toute la population mondiale, autour de valeurs qui nous sont très chères », ajoute le fabricant français.