Aujourd’hui, les services numériques sont prépondérants dans les passages de commandes. Les fabricants travaillent sans cesse pour proposer à leurs clients des outils performants et complets. C’est le cas de Menrad qui a mis en ligne ces derniers jours son site dédié aux opticiens : my.menrad.fr

Le fabricant a été motivé par un seul objectif : « Apporter plus de services et de réactivité dans la relation au quotidien, et principalement faire gagner du temps aux opticiens ».

Ce site est découpé en 4 zones : Mes commandes (historique et suivi des commandes en cours), Mes factures (historique des factures téléchargeables), Mes SAV et enfin les commandes de pièces détachées et leurs disponibilités.

« Depuis 2019 et le passage sous SAP, nous accentuons la digitalisation de nos outils en interne comme en externe pour faciliter la gestion de nos clients opticiens. Cette nouvelle plateforme est l’aboutissement de ce travail colossal en interne. Elle se veut la pierre angulaire de notre relation avec nos clients opticiens et nous allons l’agrémenter dans les mois à venir de fonctionnalités supplémentaires », précise Benoit Sourdon, le directeur général de Menrad France.