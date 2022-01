Krys a décidé de réitérer son opération « Rendez-Vue », du 6 au 30 janvier 2022. Cette campagne de sensibilisation nationale donne la possibilité à tous les Français, qu’ils portent déjà des lunettes ou non, de faire tester leur vue, dans les points de vente du réseau, en seulement 15 minutes.

Pour Krys, cette campagne est une réaction « aux délais d’attente qui ne cessent de s’allonger chez les ophtalmologistes ». « Alors que plus de 35 millions de Français ont des problèmes de vue, un chiffre en augmentation de 14 % en 20 ans, les délais de prise en charge par un spécialiste ne cessent de s’allonger. Il faut désormais attendre plus de 2 mois en moyenne pour être reçu par un ophtalmologiste en France. Il existe aussi une très grande disparité des situations régionales et même départementales ». Pour l’enseigne d’optique, « les opticiens constituent une partie de la solution », compte tenu des possibilités légales de renouvellement et d’adaptation qui ont été déléguées à la profession.

Avec cette campagne qui sera présente dans les 915 points de vente de l’enseigne, Krys souhaite faire du test régulier de la vue « un réflexe pour tous les Français », avec la promesse d’un test de la vue sans rendez-vous et en seulement 15 minutes. Bien entendu, si les opticiens suspectent une pathologie ou tout autre problème visuel, ils inciteront à consulter un ophtalmologiste pour un examen médical complet.