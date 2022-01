Il devait se dérouler au mois de février, mais compte tenu de la situation sanitaire, les organisateurs du Mido, réunis aujourd’hui, ont préféré reporter sa tenue.

Le Mido 2022 est donc décalé du samedi 30 avril au lundi 2 mai toujours à Milano Rho Fiera. « Les nouvelles dates représentent une période rentable pour les activités commerciales, tout en respectant la continuité des autres salons internationaux de la lunetterie. C’est une période stratégique de l’année pour les affaires et l’internationalisation, ramenant le Mido à ses origines, puisque sa première édition a eu lieu en fait au mois de mai : nous espérons que l’arrivée du printemps apportera également des voyages plus sûrs et plus faciles entre les pays », explique l’organisation du salon.

Giovanni Vitaloni, le président du Mido, a ajouté : « Aujourd’hui, il nous semble assez clair qu’un salon international organisé en février risquerait de réduire le nombre de participants, d’exposants et de visiteurs. Nous souhaitons refléter les besoins des entreprises et confirmer le Mido comme un événement phare dans une année 2022 qui montre déjà d’importants signes de reprise pour l’industrie de la lunetterie dans le monde ».