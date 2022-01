L’année démarre bien pour Luz qui vient d’annoncer l’arrivée du groupement d’indépendants Optalor (Opticiens Alsace-Lorraine) parmi ses adhérents.

« Grâce à leurs valeurs communes sur l’optique indépendante, c’est tout naturellement que Luz et Optalor se sont rapprochés afin de créer des opportunités de développement partagées. » Pour autant, il ne s’agit pas d’échanges capitalistiques entre les deux sociétés qui « resteront deux entités juridiques distinctes où Optalor conservera son autonomie et son animation en interne », précise le communiqué.

Optalor, qui existe depuis plus de 50 ans, possède 160 adhérents (dont 18 succursales Mirettes et Ecoutilles). L’accord de collaboration entre les deux acteurs, prévu pour une durée de 5 ans, permettra à Optalor de bénéficier de la mutualisation des achats, de la plateforme myLuz, de l’ensemble des services et outils digitaux proposés. Ce dernier point a été primordial dans la prise décision d’Optalor, comme l’explique Olivier Clerc, son directeur commercial et opérationnel : « La mutualisation des achats est une de nos forces depuis des années mais il y a des tournants que nous n’avons pas pu ou pas su prendre, comme celui de la digitalisation par exemple. Sur ce plan-là, le savoir-faire et l’expérience de Luz nous permettront d’évoluer sur un marché dont la composante numérique est désormais déterminante. »

De son côté, grâce à cet accord, Luz « profitera du volume des achats d’Optalor transité et sera plus fort sur le marché des centrales d’indépendants ».

Avec ces nouvelles adhésions, Luz regroupe aujourd’hui 2 550 indépendants (2 100 magasins d’optique et 450 centres auditifs).