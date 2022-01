Importante signature de contrat pour Knco qui vient de conclure un accord avec Warner pour une série de collections de lunettes.

Les enfants vont pouvoir découvrir chez les opticiens la première collection issue de cette nouvelle collaboration : Looney tunes x Pitchounes & Pitchounettes. Dans cette collection capsule, les petits porteurs de 2 à 6 ans (et bien sûr leurs parents) retrouveront les stars des Looney Tunes comme Bugs Bunny, Daffy Duck, Bip Bip, Titi et Grosminet ou Taz, le diable de Tasmanie sur des montures Pitchounes. « Les plus petits seront séduits par cet univers coloré et ludique, non sans rappeler les nombreux gags et péripéties des duos favoris », promet le fabricant.

L’accord signé en exclusivité avec Warner ne se limite pas à cette collection. En effet, de nombreux lancements sont annoncés tout au long de l’année 2022 dont Harry Potter, Scooby Doo et les DC Comics (Superman, Batman, Wonderwoman, etc.).