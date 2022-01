Alors qu’elle fêtait ses 20 ans d’existence en 2021, Etnia Barcelona ouvre en 2022 un nouveau chapitre de son histoire en se métamorphosant en groupe.

Jusqu’ici la société Etnia Barcelona proposait les collections éponymes. Désormais, elle s’est consolidée sous la forme d’un groupe baptisé Etnia Eyewear Culture, pour accueillir trois marques indépendantes « afin d’aborder les nouvelles tendances de consommation ».

Parmi les nouveautés, on retrouve ainsi The Readers, une marque de lunettes prémontées, avec filtre anti lumière bleue ou en version solaire, « fabriquées avec une injection d’acétate biodégradable et des composants Visottica-Comotec ».

Allpoets, est une collection qui joue la carte de l’écoresponsabilité, un critère d’achat en forte progression chez les porteurs. Ces lunettes sont certifiées ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), et fabriquées en acétate CRT (Carbon Renewed Technology), une création issue d’un partenariat entre Mazzucchelli et Eastman.

Enfin, on retrouve Lool, une marque rachetée par Etnia Barcelona en octobre 2021. Ici, c’est la légèreté et la technique qui font la particularité de cette collection : ces lunettes, à monture sans vis, d’un poids minimum de 4 grammes, sont équipées de charnières brevetées avec une technique particulière pour faciliter le montage par les opticiens.