Joli coup pour Oakley qui accueille un nouveau membre dans son équipe d’ambassadeurs : Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG que tout le monde s’arrache.

Après Nike ou Dior, c’est donc avec Oakley que Kylian Mbappé a décidé d’associer son image pour « plusieurs années ». Pourquoi Oakley s’est tourné vers le champion ? « Parce qu’il est un talent générationnel à 23 ans à peine, Oakley a souhaité voir Kylian Mbappé rejoindre son équipe non pas pour ses prouesses sur le terrain, mais pour la personne qu’il est en dehors de celui-ci », précise la marque.

A l’occasion de l’annonce de ce partenariat, Oakley a mis en ligne une vidéo retraçant la progression de Kylian Mbappé au fil des années, dans laquelle on peut le voir avec des modèles solaire et optique de la marque. Plus que de mettre en avant les exploits du sportif sur le terrain, la vidéo revient davantage sur le travail, les entrainements, la régularité et le dépassement de soi dont il a dû faire preuve pour atteindre un tel niveau. Ce sont d’ailleurs les valeurs qu’il souhaite communiquer à travers cette vidéo en signant avec le slogan « Be who you are ».