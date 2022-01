A la fin du mois, le Rassemblement des opticiens de France (Rof) va lancer une opération d’envergure mixant pétition et affichage. Il invite la profession à la relayer dans les magasins et auprès des porteurs.

A l’approche de l’élection présidentielle, le syndicat souhaite continuer à porter ses propositions, « au vu des décisions insatisfaisantes du ministère de la Santé sur l’évolution du parcours de soins visuels » (en effet, la LFSS 2022 donne le droit de primo-prescription aux orthoptistes mais ne contient aucune mesure pour les opticiens). Le Rof va ainsi lancer une pétition mettant en exergue les résultats d’un sondage réalisé par OpinionWay et proposant aux Français de soutenir des mesures pour améliorer l’accès aux soins visuels avec le recours des opticiens. Par la suite, une campagne d’affichage sera déployée à l’entrée d’une quinzaine de villes* où l’accès aux soins visuels est difficile. La pétition sera mise en ligne le 20 janvier et les premières affiches seront installées le 24 janvier.

Le Rof enverra un kit de mobilisation

« Pour réussir cette mobilisation autour de cette cause de santé publique, nous avons besoin de vous et de votre engagement », explique le Rof aux opticiens. Dans les prochains jours, le syndicat leur enverra un kit : il contiendra un document présentant l’opération, une affiche à exposer dans le point de vente et à diffuser sur les réseaux sociaux, un leaflet qui pourra être remis aux clients pour les amener à signer la pétition et un document questions/réponses pour expliquer la campagne et répondre aux interrogations des porteurs. La pétition pourra être aussi relayée directement sur les réseaux sociaux et les sites internet des magasins.

L’objectif du Rof « est d’arriver à créer un mouvement massif afin que les candidats à l’élection présidentielle inscrivent à leur agenda la nécessité d’apporter des réponses nouvelles aux déserts médicaux visuels ».

* Angoulême, Besançon, Chartres, Montargis, Reims, Sens, Vitry le François, Agen, Metz, Montbéliard, Orléans, Romilly-sur-Seine, Sedan, Thionville, Troyes, Rouen, Forbach.