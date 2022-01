Reconnu chacun dans leur domaine, Gold & Wood et Hoet Design ont décidé d’unir leur force pour donner vie à une collection de lunettes forcément haut de gamme.

Tous les opticiens connaissent les produits Gold & Wood qui, comme leur nom l’indique, se sont différenciés en proposant des associations de matériaux précieux. En particulier un travail du bois qui n’est pas sans rappeler aux amateurs l’intérieur des bateaux de luxe ou le tableau de bord des voitures haut de gamme. Élégance intemporelle, artisanat, finesse, qualité, quintessence du style sont quelques valeurs qui définissent le travail de Gold & Wood et sur lesquelles a travaillé le bureau de création design Hoet pour créer 6 nouveaux modèles.

Résultat : des montures aux lignes affirmées qui proposent une alliance subtile entre le bois et l’aluminium en utilisant notamment le laminage et le fraisage. A noter que chaque modèle est une véritable invitation au voyage en arborant des noms comme Capri, Nice, Portofino, Positano, Santorin et Sitges.