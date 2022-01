L’enseigne propose en avant-première les lunettes connectées Cosmo Vision, qui affichent le guidage GPS sur les verres.

Alain Afflelou a noué un partenariat exclusif avec la start-up Cosmo Connected, co-fondée et présidée par Romain Afflelou. Cette société s’est donné pour mission de sécuriser les personnes en mobilité (à vélo, trottinette, moto, scooter…). Parmi ses dernières innovations figurent les lunettes connectées Cosmo Vision. Elles affichent les informations du trajet directement sur les verres, sans altération du champ de vision, évitant ainsi à l’utilisateur de détourner son regard de la route. Cet équipement intègre un capteur de geste : les données défilent devant les yeux d’un simple mouvement de la main. Ce produit vise à améliorer la sécurité mais aussi la performance, en affichant, pour les cyclistes, la vitesse ou encore la distance parcourue. Les lunettes sont étanches, ajustables, légères (40 grammes) et équipées de verres photochromiques et d’un capteur de luminosité. Elles sont paramétrables via une appli téléchargeable sur l’App Store et Google Play.

Les lunettes Cosmo Vision sont commercialisées en avant-première dans l’ensemble du réseau Alain Afflelou, à un prix public conseillé de 489 euros TTC. Pour Romain Afflelou, ce produit va « révolutionner la pratique du vélo et des nouvelles mobilités. C’est un symbole fort de la volonté d’innover dans un secteur de mobilité en plein essor, et d’y associer la marque Alain Afflelou ».