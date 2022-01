Il n’est pas toujours simple de se faire connaître du grand public quand on est une marque de lunettes. Aspex Europe a choisi de prendre les devants en lançant une grande campagne de communication nationale à partir du mois prochain.

Du 14 février au 10 avril 2022, Aspex Europe communiquera massivement sur sa technologie brevetée Turboflex. Cette dernière permet une rotation à 360 ° de la charnière pour une flexibilité et une robustesse totales de la monture. Si on pense tout de suite aux bénéfices de cette technologie pour les enfants, Aspex propose les mêmes avantages pour une cible adulte. Pour l’opticien, Aspex promet entre autres une excellente rotation des stocks, une grande durabilité avec moins de 1,2 % de SAV, ainsi qu’une gamme complète pour hommes, femmes et enfants comprenant ses trois technologies (TurboFlex, EasyTwist et EasyClip).

Avec cette campagne sur Internet et les réseaux sociaux, Aspex souhaite bien entendu accroître sa notoriété et visibilité et augmenter le trafic vers ses opticiens partenaires, notamment grâce à une carte des clients disponible sur son site.

Durant ces deux mois de campagne, les deux spots (un enfant, un adulte à voir ci-dessous) seront vus plus de 16 millions de fois selon les estimations et génèreront plus de 155 000 clics vers le site d’Aspex. Le plan média de cette campagne prévoit des affichages sur Youtube, les sites du groupe Figaro et Le Monde (L’Obs, Télérama, JDN, la chaine météo, etc.), la plateforme de replay MyTf1, Facebook et Instagram.