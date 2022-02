Les ponts entre la mode et la lunetterie se multiplient, notamment à travers les collaborations entre jeunes marques. En ce début d’année, c’est Simple. qui lance 3 solaires réalisées avec Claris Virot.

La marque de montures optiques et solaire, distribuée en France par The Caste, est arrivée sur le marché en 2014 avec une signature stylistique claire : un design épuré, un logo discret et la marque rouge corail sur le tenon. Elle revendique également des « matériaux haut de gamme et la simplicité des dessins ».

Même amour des matières nobles chez Claris Virot, la marque de maroquinerie née également en 2014 à la suite d’un voyage à Bali. Son objectif ? « Proposer un luxe accessible tout en privilégiant le savoir-faire artisanal ». Si au départ, les peaux précieuses étaient au cœur de la collection, aujourd’hui la créatrice travaille également des cuirs au tannage végétal et développe de nouveaux textiles pour continuer à être « le reflet d’une mode contemporaine, évolutive et solaire ».

C’est d’ailleurs de solaires dont il est question dans cette collaboration composée de 3 modèles, déclinés en deux coloris.