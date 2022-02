Le catalogue de Seiko Optical France s’enrichit de 3 traitements et 6 designs supplémentaires de verres premium labellisés Origine France Garantie (OFG), livrables en 24 heures à Paris / RP et en 48 heures dans le reste de la France.

« L’opticien responsable » mis en avant par Seiko est à la fois un expert en santé visuelle et un acteur économique engagé. Il doit satisfaire les attentes de 3 Français sur 4 qui, selon une étude du Gifo, préfèrent les verres fabriqués en France et sont prêts à investir davantage pour en acquérir. En proposant désormais la quasi-totalité de sa gamme en OFG (fabriquée à Emerainville en Seine-et-Marne) et en livraison 24H ou 48H, les opticiens partenaires du verrier peuvent ainsi répondre à trois des principales motivations d’achat des porteurs : l’impatience de recevoir leurs lunettes (quitte à changer de marque pour les avoir plus rapidement), la conscience de consommer local et l’exigence de la qualité française.

Les nouvelles gammes OFG, toutes disponibles dans le matériau UVBR (contre les lumières nocives) et avec les traitements premium de la marque sont :

les verres unifocaux pour la vie digitale, Seiko Smartzoom FR et Seiko Smartzoom Xceed FR ;

le verre premium individualisé Seiko I Xceed FR ;

le progressif d’intérieur Seiko Indoor 200/100/PC FR.

Pour renforcer l’expérience clients, le fabricant propose aux opticiens un kit de livraison premium. La charte « Mes verres Seiko FR fabriqués en France » est déclinée sur le passeport visuel, les cartes de garantie et de contrôle qualité, ainsi que les leaflets destinés aux porteurs. Le verrier a également réalisé une vidéo motion picture intitulée « Découvrez le parcours d’un verre Seiko FR en France », diffusable en magasin et sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous).