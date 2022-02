Le traitement solaire Crizal Sun XProtect bénéficie d’une nouvelle technologie qui multiplie par deux la résistance aux rayures et salissures par rapport à Crizal Sun UV.

La technologie Ionic Shield, ajoutée en face avant du verre, est composée d’une couche de silice et de molécules fluorées qui améliorent la résistance du verre solaire. « Avec Crizal Sun XProtect, les verres solaires sont conçus pour durer plus longtemps. Ainsi les porteurs peuvent profiter pleinement de leurs activités en extérieur », explique Essilor France. Ce traitement a été testé et approuvé par des laboratoires indépendants. Il a fait l’objet d’un protocole de tests complets pour garantir son niveau de performances (test résistance à l’abrasion ISTM Bayer et test résistance tenue à la salissure). Crizal Sun XProtect a également été testé par des porteurs qui, à 85 %, se sont déclarés très satisfaits et prêts à l’acheter : 9 consommateurs sur 10 interrogés préfèrent les lunettes de soleil avec Crizal Sun XProtect et apprécient le léger reflet résiduel doré de ce traitement.

Selon Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing & communication d’Essilor France, « le lancement de Crizal Sun XProtect est une formidable occasion de remettre l’accent sur l’importance des traitements solaires dans le confort et la durabilité d’un équipement optique. D’ailleurs, 77% des porteurs interrogés considèrent la résistance comme un critère extrêmement important dans le choix de leur nouvel équipement ».