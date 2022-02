LVMH ne semble visiblement pas prendre le potentiel de la lunetterie à la légère. Après avoir pris le contrôle total de Thélios, le géant du luxe nomme à sa tête un Italien qui connait bien notre secteur.

En décembre dernier, nous vous annoncions que LVMH rachetait les parts détenues de Marcolin (49 %) dans la coentreprise Thélios pour « engager la prochaine étape du développement de Thélios en l’intégrant pleinement au sein de LVMH ».

Étape suivante : le groupe de luxe vient de nommer celui qui donnera son impulsion à l’entreprise. C’est Andrea Guerra (que le secteur connait bien puisqu’il a été notamment DG du groupe Luxottica jusqu’en 2014), actuel président de LVMH Hospitality Excellence et membre du comité exécutif du groupe, qui a annoncé l’arrivée d’Alessandro Zanardo, en tant que DG de Thélios.

Dans son CV, outre un début de carrière chez Ferrari, il faut surtout noter entre 2010 et 2021 ses différents postes corporate et marketing chez Luxottica : directeur du développement commercial en Russie, country manager en Afrique du Sud et directeur général au Brésil. « Le sens de leadership d’Alessandro, sa vision d’avant-garde et sa grande expérience au sein de groupes d’envergure seront essentiels pour soutenir Thélios dans sa position d’acteur majeur de l’industrie de la lunetterie », explique le géant du luxe.

© Ben-Dauchez