Le Snof (Syndicat national des ophtalmologistes de France) a dévoilé le 4 février les résultats de son étude annuelle* sur le travail aidé dans les cabinets d’ophtalmologie. Elle montre que le nombre et la diversification des assistants sont en forte hausse, avec de plus en plus d’équipes comptant un opticien salarié.

Aujourd’hui, 71 % des ophtalmologistes exercent en travail aidé (90 % des moins de 40 ans), contre 63 % en 2019. Les orthoptistes sont toujours les collaborateurs les plus fréquents et les plus nombreux (65,4 % des ophtalmologistes travaillent avec cette profession, cela représente 2 166 orthoptistes salariés et 740 orthoptistes libéraux). Les autres types d’aides (infirmier.e, assistant.e médical.e en ophtalmologie, opticien.ne) se développent cependant en cabinet (ils sont aujourd’hui utilisés par 40,6 % des ophtalmologistes). L’enquête du Snof montre ainsi que le travail aidé avec les infirmier.e.s salarié.e.s se renforce, de +6 % par rapport à 2020, mais de +34 % par rapport 2019 : en 2021, 25 % des prescripteurs travaillaient avec des infirmi.er.ère.s (contre 19 % en 2019). Notons que, dans 94 % des cas, les IDE travaillent en présence d’orthoptistes.

L’opticien salarié fait le plus souvent équipe avec des orthoptistes

La collaboration des ophtalmologistes avec les opticiens progresse : aujourd’hui 14,5 % des cabinets intègrent un de ces professionnels (contre 10 % en 2019 et 13 % en 2020). Dans 85 % des cas, les opticien.ne.s travaillent avec des orthoptistes, avec des infirmier.e.s dans 51 % des cas et seuls dans 13 % des cas (ce qui représente moins de 2 % des ophtalmologistes). « Ils sont de plus en plus souvent incorporés à l’équipe d’assistants, mais à petite dose. Cependant, certains peuvent avoir incorporé un cursus d’assistants médicaux en ophtalmologie », note le Snof, qui estime à 267 le nombre d’opticiens salariés d’ophtalmologistes en France. Le recours aux AMO (dont certains sont également des opticiens) est quant à lui en forte hausse : 18 % des cabinets en emploient (soit 665 salariés), contre 1,6 % en 2019 et 11 % en 2020. Ils constituent la seule aide des praticiens dans 9 % des cas (18 % en 2020), 87 % d’entre eux travaillent avec des orthoptistes (76 % en 2020). Dans 56 % des cas, il y a plus d’1 AMO par cabinet, contre 2 % en 2020.

ZOOM REGIONAL

C’est en Bourgogne-Franche-Comté qu’on retrouve le plus fort taux d’ophtalmologistes travaillant avec des opticiens salariés (31 %). Suivent l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France (21 %). La plus faible proportion est en Bretagne (1 %). Dans certaines régions (Ile de France, Grand Est, Centre Val de Loire et PACA), le taux de cabinets embauchant des opticiens n’a pas ou quasiment pas évolué depuis 2020.

*Enquête annuelle par questionnaire inséré dans le bulletin d’adhésion au Snof, réalisée entre le 1er janvier et le 12 décembre 2021 sur un total de 1 579 ophtalmologistes en secteur 1 ou 2.