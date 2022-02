Les lunettes Lexilens sont commercialisées depuis fin octobre 2020 dans les magasins Atol. Selon l’enseigne, elles équipent aujourd’hui plus de 2 000 enfants et presque 800 adultes, avec des résultats probants d’après une récente étude Ipsos.

Lexilens sont des lunettes électroniques qui aident les personnes dyslexiques à surmonter les troubles de l’apprentissage liés aux difficultés de lecture. Elles complètent la prise en charge de la dyslexie. Pour évaluer l’expérience des utilisateurs, Ipsos a interrogé 44 adultes et 308 parents d’enfants âgés de moins de 18 ans ayant porté ces lunettes (60 % des enfants concernés par cet achat avaient entre 11 et 17 ans et 27 % avaient moins de 11 ans). 86 % des personnes sondées ont porté les lunettes Lexilens régulièrement.

Les résultats sont les suivants :

92 % des porteurs ont constaté un changement de vie, dont près de la moitié nettement et très nettement, notamment ceux qui les portent tous les jours. Un peu plus de la moitié d’entre eux ont également constaté une évolution positive entre la première utilisation et aujourd’hui ;

81 % des enfants les utilisent en majorité à l’école et 19 % les utilisent pour la lecture « de loisirs ». 86 % d’entre eux ont constaté des progrès scolaires, dont près de la moitié très nettement ;

pour 78 % des sondés, la lecture est nettement facilitée. Les lunettes sont confortables à porter pour 2 utilisateurs sur 3 et 62 % ressentent un sentiment de manque lorsqu’ils ne les portent pas. La lecture des mots en français et des lettres, la fatigue, le passage et la stabilité des lignes, ainsi que la compréhension sont améliorés pour 4 porteurs sur 5. Enfin, 70 % se concentrent plus facilement et plus longtemps ;

environ 8 porteurs sur 10 recommandent les lunettes Lexilens.

« Nous avons mis en place dans tous nos magasins Atol des rendez-vous spécialisés pour que chacun puisse venir les tester simplement. Il suffit de prendre rendez-vous dans nos centres afin de personnaliser les paramétrages avec son opticien (cela prend quelques minutes) et de pouvoir constater ses effets et ses bénéfices avant tout achat, déclare Eric Plat, PDG d’Atol Les Opticiens. A ce jour plus de 2.000 enfants et près de 800 adultes utilisent les lunettes Lexilens. »