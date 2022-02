Pour la troisième année consécutive, l’étude sur la performance des opticiens Nikon Pro affiche des résultats « éloquents », avec une « performance bien au-delà de celle du marché ».

« Voilà maintenant 3 ans que nous suivons de près l’impact du programme Nikon Pro sur le développement de nos opticiens partenaires. D’ailleurs nous ne parlons plus de programme mais réellement de partenariat car son succès est vraiment le résultat d’un travail quotidien, main dans la main avec nos clients. Sur la période 2017 à 2020, l’étude réalisée par Gallileo montre clairement que l’évolution du chiffre d’affaires et de la marge brute de nos opticiens partenaires dépasse largement celle du marché. C’est une grande fierté et la plus belle des reconnaissances pour nous de constater que nos partenaires opticiens ont eu raison de choisir Nikon Verres Optiques et de nous faire confiance », se félicite Guy Sasson, président de BBGR.

Plus concrètement, cette étude a été réalisée en janvier 2022 sur un échantillon de 400 magasins, en comparant la croissance sur la période 2017/2020 du chiffre d’affaires et de la marge brute. Les opticiens Nikon Pro affichent un écart de 8,2 points sur l’évolution de leur CA par rapport aux autres. Le CA des opticiens Nikon Pro a affiché en effet un recul de 1,8 %, contre 10 % pour les autres. Des chiffres fortement pénalisés par la situation sanitaire et économique de l’année 2020.

L’écart de l’évolution de la marge brute se situe à + 9,1 % : sur cette période, elle est en recul de 1,1 % pour les partenaires Nikon Pro contre – 10,3 % pour les autres.

« La surperformance des magasins partenaires Nikon Pro sur les deux années précédant l’impact négatif de la crise sanitaire a quasiment permis d’absorber les mauvais résultats de 2020 et de limiter l’érosion de la marge brute.

Au regard de ces résultats, il apparaît clairement que la marque Nikon est créatrice de valeur en magasin quels que soient la conjoncture et l’état du marché », analyse le verrier.