Acuitis accueille dans ses “Maisons” une nouvelle collection de montures, réalisée en acorium, un éco matériau de synthèse biologique. L’enseigne d’optique et d’audition voit en lui l’occasion d’allier « impératifs écologiques, volonté de démocratiser les belles matières et savoir-faire technique ».

Ce matériau est une création maison développée par le département création et recherche et développement d’Acuitis. Il est composé d’acétate bio à 80 % et de poudre de cuir au tannage végétal à 20 %. Son nom provient d’ailleurs de la contraction d’acétate et de “corium” en latin que l’on peut traduire par la peau, le cuir.

La collection qui utilise ce matériau se compose de 4 modèles (deux féminins, deux masculins), décliné chacun en 5 coloris. Elle est produite à Nantes et « répond aux enjeux de durabilité par l’utilisation de résidus de l’industrie du cuir (chutes de cuir qui proviennent d’une tannerie belge). Ainsi, chaque monture est unique grâce aux différents détails qui témoignent de l’histoire du cuir », précise Acuitis.