Lancée en 2020, l’offre Equality permet aux porteurs de s’offrir une 2ème, 3ème ou 4ème paire de verres de qualité, pour un usage spécifique.

Selon une étude réalisée par Harris Interactive pour Hoya en 2019, un tiers des porteurs ne se voient pas encore proposer de second équipement. L’étude Arcane 2021 montre en outre que plus de 82 % des 2èmes paires sont offertes ou vendues à 1 €, que l’offre promotionnelle la plus séduisante pour les clients est celle d’une 2ème paire de qualité équivalente à la 1ère et que 58 % d’entre eux se disent prêts à payer davantage pour de la haute qualité. Au vu de ces résultats, Hoya présente son offre Equality comme une opportunité de chiffre d’affaires additionnel et de rentabilité pour l’opticien.

Equality est proposé en quatre versions pour répondre à autant de besoins, en version unifocales ou progressives :

– Solaire (gammes solaires, photochromique Sensity2, polarisés, Mirror et teintés) ;

– Digital (y compris dans la matière Hoya Advanced Lights Protect contre les lumières nocives) ;

– Style (avec Hoya ID Myself, LifeStyle 3 et Sync III) ;

– Conduite, avec EnRoute et EnRoute Pro.