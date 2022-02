Dans un monde où règne une course effrénée vers la dernière tendance, où chaque nouveauté chasse immédiatement celle d’hier, Kilsgaard a décidé à contrario de se recentrer sur l’essentiel qui se suffit à lui-même.

Un mode de pensée qui parlera en particulier à ceux qui ont été chahutés ces deux dernières années et qui ont besoin de se reposer sur des valeurs sûres et rassurantes.

C’est cet état d’esprit qui a animé les designers de Kilsgaard, dont la collection est distribuée par Design Eyewear Group. Ils ont souhaité créer des modèles avec un design de qualité, un matériau qui se suffit à lui-même et une attention constante aux détails. On oublie donc les logos énormes ou les décorations inutiles que l’on croise ça et là, les créatifs de la marque ne voient « pas la nécessité d’embellir ce qui existe déjà », et préfèrent laisser « les matières premières et les choix minimalistes parler d’eux-mêmes ». Pour eux, il s’agit de faire preuve d’honnêteté à l’égard des porteurs avec l’assurance d’un design travaillé et d’une matière de qualité. Acétate, aluminium et titane donnent d’ailleurs leur nom aux différents modèles, tout simplement.