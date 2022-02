Essilor soutient depuis de nombreuses années ses opticiens partenaires, en valorisant leur différence sur leur zone de chalandise. On connaissait depuis 2016, le programme “Opticien Engagé”, le verrier dévoile en ce début d’année ses nouveaux labels, qui figurent en signature de sa nouvelle campagne Varilux.

« L’ambition d’Essilor est de soutenir ses partenaires en s’appuyant sur les innovations verres et instruments au travers des produits à haute technologie et d’un accompagnement pour soutenir leur croissance », explique le verrier. Désormais, le label 2022 des opticiens partenaires se découpe en deux niveaux : Essilor Experts Ambassadeur avec ses 5 étoiles et son logo doré et Essilor Experts Spécialiste avec ses 4 étoiles et son logo argenté.

Les objectifs principaux de ces programmes restent l’augmentation du trafic dans les points de vente, la différenciation et la mise en valeur de leur expertise, un gain en efficacité et en performance. « Associer Varilux, la marque la plus connue sur le marché, avec le nouveau programme de partenariat Essilor Experts est un puissant levier pour convaincre le consommateur de se rendre en magasin et s’équiper en verres progressifs, et donc d’investir dans sa santé visuelle », précise Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing et communication d’Essilor France.

Une nouvelle campagne dès dimanche

Ce nouveau label signera d’ailleurs la nouvelle vague de communication d’Essilor avec le message “Une vision sans limite” qui débute dimanche 13 février 2022 en TV et sur Internet. Selon les estimations, elle devrait générer 135 millions de contacts sur cette période.

Le spot Varilux sera diffusé sur les chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, TV Breizh, Ushuaïa TV), Canal+ Décalé, Canal+ Sport, RMC2, BFM, l’Équipe, etc. Les spectateurs le retrouveront également en replay sur les plateformes de TF1 et du groupe France Télévisions, du 14 février au 27 mars 2022. Il sera aussi visible en ligne, en particulier sur Facebook et Instagram.