La coopérative va équiper son siège de Clamart (Hauts-de-Seine) d’une solution de géoénergie pour réduire de 71 % ses émissions de carbone.

Entre mars et octobre, la société Celsius Energy va installer dans les locaux du groupement Optic 2000 (12 000 m² qui accueillent 450 salariés) son système qui puise l’énergie du sol pour chauffer à faible coût carbone en hiver et rafraîchir en été. A terme, les consommations énergétiques du site devraient être réduites de 38 % et ses émissions de CO2 de 71 %. Environ la moitié des besoins en chauffage et en rafraîchissement seront couverts par cette solution de géoénergie.

Ce projet s’inscrit dans la démarche RSE de l’entreprise, déjà engagée dans la réduction du suremballage dans les expéditions de montures et de lentilles (75 000 sachets plastiques et 125 000 cartons de conditionnement utilisés en moins par an depuis 2021), la valorisation des verres de présentation (plus de 50 tonnes triées, collectées et recyclées depuis 2015) et en faveur des modes de déplacement alternatifs à la voiture pour les collaborateurs : bornes électriques, prêt de véhicules et de vélos électriques, indemnité kilométrique vélo…