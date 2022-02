Au premier semestre 2022, les verres Nikon reviennent en TV, en digital et dans les vitrines des opticiens partenaires de la marque.

Un an après le lancement de la campagne « Tout commence par un détail », Nikon Verres Optiques fait à nouveau l’objet d’une vague de communication sur les principales chaînes de la TNT, du 13 février au 5 juin. La marque sera aussi présente en replay du 14 février au 31 mars autour des grands événements de cette période : débats télévisés de la campagne présidentielle sur le site de BFM TV, Ligue des champions sur celui de RMC Sport ou encore Top Chef sur 6play.

Ces présences, qui visent à développer la visibilité de Nikon verres Optiques, sont complétées tout au long de cette année par des actions digitales tactiques et ultra ciblées, sur Facebook et Google, afin d’aller chercher le bon profil. « En 2021, cette stratégie a été gagnante, puisque nous avons multiplié par 10 le trafic sur notre site Internet et doublé le volume de recherches sur notre Store Locator », explique Céline Torracinta, directrice marketing de BBGR et Nikon Verres Optiques. Enfin, la campagne est relayée en magasin avec des vitrines événementielles pour les opticiens partenaires Nikon Pro. Ils ont notamment accès à différents packs d’animation et d’habillage dédiés, pour générer du trafic dans le point de vente.

« Ces actions sont relatives au 1er semestre 2022. Pour le 2nd semestre, nous préparons des actions musclées qui continueront à pérenniser la combinaison gagnante visibilité –proximité », annonce Nikon.