Depuis plusieurs années, la collection « Les Millésimes », signée Roussilhe, rend hommage au savoir-faire lunetier français. Cette année, le fabricant français a choisi de la tourner également vers l’avenir en introduisant la fabrication par impression 3D.

Les Millésimes, collection labellisée Origine France Garantie, a connu le succès avec « des modèles qui se déclinent autour de formes charismatiques et rétro en acétate ou fines et raffinées en métal », avec notamment des charnières rivetées à l’ancienne ou encore des manchons façonnés à la main.

Cette saison, la collection ajoute une nouvelle corde à son arc avec 4 montures réalisées grâce à l’impression 3D. « Chaque monture est fabriquée suivant la technique de pointe du frittage laser, un procédé qui utilise un laser haute puissance pour fritter de petites particules de poudre polymère en une structure solide et forme ainsi la monture par addition de couches successives », explique le fabricant.

Ces 4 modèles masculins offrent un design présenté comme « sobre et haut de gamme », dans un éventail de couleurs et de tailles allant du 50 au 55. Parmi les autres composants de la monture, il faut noter une charnière Comotec brevetée, un système flex avec deux dimensions d’articulation et des plaquettes en silicone.

Outre l’aspect innovant, l’impression 3D représente également pour Roussilhe une fabrication « écologique, peu énergivore et faible en bilan carbone ».