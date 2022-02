Parfois, certains modèles de lunettes connaissent un tel succès qu’ils s’inscrivent à jamais dans l’histoire de la marque. C’est le cas du modèle Futura, auquel Silhouette a décidé de rendre hommage avec une édition limitée, baptisée Futura Dot.

Lancée pour la première fois en 1973, la collection Futura a figuré rapidement parmi les best-sellers de Silhouette. Aujourd’hui, le fabricant autrichien dévoile la Futura Dot qu’il définit comme « un pont entre les années 70, le présent et va plus loin vers le futur ». Réalisé en édition limitée, le modèle Futura Dot revendique un aspect exclusif. Vous ne les verrez pas partout, et c’est bien le but, puisque ces solaires sont éditées à 1964 exemplaires dans le monde entier. 1964, comme l’année de naissance de Silhouette.

La Futura Dot se caractérise par l’utilisation du SPX, le polyamide développé par Silhouette, associé au titane des branches qui peuvent être raccourcies et ajustées pour un port parfait. Le numéro de série est inscrit à l’intérieur de la monture. Pour insister sur l’exclusivité de ce modèle, un certificat et une chiffonnette spécialement réalisés pour cette édition limitée sont remis au porteur.

4 couleurs sont proposées (noir et blanc, Olive Grove, Nostalgic Brown et Atlantic Blue) pour ces solaires « créées presque exclusivement à la main », ajoute le groupe. « Cela comprend le fraisage et la coloration du point distinctif au centre de la monture, la signature et le meulage des bords de chaque modèle. »