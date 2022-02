Prûne Marre succède à Lena Henry, qui souhaite poursuivre sa carrière à l’extérieur du groupe Essilor.

Prûne Marre a rejoint le groupe Essilor en 2015 comme directrice marketing & communication de BBGR, avant d’accéder à la présidence de l’entreprise en 2020. Plus récemment, cette diplômée d’HEC Paris occupait le poste de vice-présidente de la région Europe du Nord, où elle pilotait l’ensemble des activités du groupe Essilor pour le Royaume-Uni, l’Irlande, le Benelux et les pays nordiques. Elle devient, à compter du 15 février, directrice générale d’Essilor France.

L’entreprise met en avant son expérience en stratégie et marketing acquise dans ses précédentes fonctions chez Advention Business Partners et Walgreens Boots Alliance. « Elle y avait notamment travaillé sur des problématiques de relais de croissance, stratégie de diversification, optimisation de portefeuilles de marques et de circuits de distribution », souligne Essilor.

La nouvelle directrice générale se dit « particulièrement fière d’assurer la relève de Lena Henry ». Elle souligne que la priorité du verrier est « la réussite des opticiens qui [lui] font confiance », avec pour objectif de « leur donner les leviers concrets pour faire la différence auprès du consommateur. C’est ensemble que nous pouvons faire des évolutions du marché des opportunités de croissance. Avec toutes nos équipes, nous poursuivrons dans cette voie pour construire le marché de demain ».