Web Eyewear fait son entrée en Formule 1 en signant un contrat de partenariat pluriannuel avec l’écurie Alfa Romeo F1 Team Orlen. Un partenariat qui ne se limite pas seulement à équiper les coureurs puisqu’une collection capsule sera commercialisée auprès du grand public pendant la saison.

Pour la marque maison de Marcolin créée en 2008, ce partenariat permettra d’accroître sa notoriété au niveau international. Web Eyewear apparaîtra en effet dès cette saison sur les voitures C42 de l’équipe, sur les casques et les combinaisons des deux pilotes, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. La collection capsule, qui comprendra des modèles optiques et solaires, est annoncée en commercialisation pour le second semestre 2022. Marcolin et Alfa Romeo F1 Team Orlen promettent « un design dynamique et des détails haut de gamme » sur ces lunettes qui marieront la « passion pour le sport et une grande recherche technologique ».

Pourquoi ce partenariat ? Comme l’explique Fabrizio Curci, CEO et General Manager de Marcolin : « L’ambition de Web Eyewear est de créer un nouveau chapitre de son histoire, crédible et cohérent avec l’héritage de la marque mais avec la volonté de regarder vers l’avenir dans un scénario mondial. Le partenariat avec Alfa Romeo F1 Team Orlen représente assurément une valeur ajoutée significative dans cette voie. Nous sommes ravis d’entrer dans le monde de la Formule 1 aux côtés d’une marque aussi importante. »