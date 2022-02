A l’issue de 4 500 votes récoltés via le site Quisontlesmeilleures.com, Optic 2000 a remporté, pour la 3ème année consécutive, le trophée du meilleur réseau d’« Opticiens de l’année 2022 ». L’enseigne a également été élue pour la 4ème fois « Opticien préféré des familles ».

Les consommateurs français ont été invités à élire via un questionnaire en ligne, leur réseau d’opticiens préféré. Pour départager les trois finalistes, les clients ont ensuite été interrogés à la sortie des magasins en répondant à des questions sur les critères suivants : rapport qualité-prix, assortiment et choix, moyenne des prix, offres promotionnelles, innovation et exclusivités, compétence et amabilité du personnel, ambiance dans les magasins, aide aux formalités de remboursement. Optic 2000 a obtenu la meilleure note dans 5 de ces catégories (rapport qualité-prix, innovation et exclusivités, compétence et amabilité du personnel, ambiance dans les magasins et aide aux formalités de remboursement), pour un résultat final de 8,53/10, contre 8,46/10 en 2021 et 8,31/10 en 2020.

En parallèle, l’enseigne a été reconnue pour son savoir-faire auprès des enfants en recevant une nouvelle fois le titre « Opticien préféré des familles ». Cette récompense a été décernée dans le cadre de la 8ème édition de la grande enquête organisée par le site marquesetfamilles.fr auprès de 1 059 familles. Optic 2000 propose en effet un accompagnement spécifique pour les 2-8 ans dans l’ensemble de ses magasins, avec une formation obligatoire pour les opticiens et un espace kids intégrant du mobilier dédié et une offre de montures conçues pour les petits porteurs en fonction de leur âge.