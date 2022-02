Outre les campagnes de communication comprenant des diffusions dans les écrans pub, les annonceurs peuvent également choisir de sponsoriser un programme en particulier pour toucher une cible précise. C’est le choix que vient de faire l’enseigne optique et audio Acuitis en occupant les billboards de “N’oubliez pas les paroles”, un des programmes phares de France 2.

« Le choix de l’émission a été évident, explique Guenola Giangrasso, directrice marketing et communication, ce programme détente, ludique et populaire correspond en tout point à notre stratégie d’impact. La campagne va nous permettre de préempter un territoire « Entertainment et Feel Good » pour toucher un public large autour de nos messages de prévention sur l’optique et l’audition. Nous accompagnons les Français au quotidien : grâce à nos solutions de santé, ils peuvent profiter de tous les moments de leur vie au maximum. C’est cela que nous voulons leur dire ! »

Pendant 4 semaines, tous les soirs du lundi au samedi, les téléspectateurs de l’émission animée par Nagui découvriront ainsi les spots de l’enseigne qui prévoit l’ouverture de 20 “Maisons” en 2022, à raison de 18 diffusions hebdomadaires entre 19h15 et 19h45. Ce dispositif est appelé à se répéter au fil de l’année.