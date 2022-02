L’Asnav (Association nationale pour l’amélioration de la vue) a présenté le 16 février son bilan 2021 et son plan d’actions 2022, qui mise tout particulièrement sur la prévention.

En 2021, l’Asnav a été très active sur les réseaux sociaux (posts et stories sur Instagram, web série avec le Youtubeur Baptiste), avec pour objectif de sensibiliser toujours davantage les 16-24 ans à la santé visuelle. « 1 million de ces jeunes n’ont jamais vu un ophtalmologiste, nous voulons réduire ce chiffre », déclare Bertrand Roy, président de l’association, dont le but prioritaire est de bâtir une vraie communauté au sein de cette cible. L’année dernière, l’Asnav, membre de l’Association française de l’éclairage (AFE) depuis 5 ans, a également participé aux Journées nationales de la lumière à Strasbourg, afin d’accélérer la prise en compte de la santé visuelle dans ces enjeux. Enfin, elle a développé ses activités en termes de formations, en proposant en format digital la quasi-totalité de ses modules, en obtenant l’homologation DPC de ses formations pour les opticiens et en créant deux nouveaux programmes. En 2021, 55 stages réunissant 921 participants ont été organisés, contre 50 stages avec 665 participants en 2019. Une dynamique certes favorable, mais encore insuffisante : « la période triennale en cours pour le DPC s’achèvera le 31 décembre. Or, en septembre dernier, moins de 1 % des opticiens avaient rempli leurs obligations. Le DPC n’est pas une option ! », s’inquiète Bertrand Roy.

« Il n’y a aucune prévention en santé visuelle »

En 2022, l’Asnav ambitionne d’accélérer sa stratégie digitale, avec la récente intégration d’une community manager à son équipe. En parallèle, elle veut « prendre le pouls des Français ». Si son baromètre de la santé visuelle réalisé avec OpinionWay devient bisannuel, l’association participera cette année à plusieurs enquêtes omnibus qui l’aideront à « mieux coller à l’actualité » et aux attentes des citoyens. Enfin, elle portera ses efforts sur la prévention, surtout auprès des jeunes. L’Asnav devrait renouveler ainsi sa présence à la Paris Games Week et participera à un groupe de travail de l’AFE sur l’éclairage domestique, en axant son discours sur le maintien des personnes âgées à domicile (beaucoup d’accident sont dus à un mauvais éclairage de la maison). « Il n’y a aucune prévention en santé visuelle », regrette le président de l’association qui, durant la campagne pour l’élection présidentielle, va à nouveau parler au nom de toute la filière (comme elle l’avait fait au début de la crise sanitaire) pour sensibiliser la classe politique. « Nous allons écrire aux candidats déclarés pour leur rappeler que 20 000 professionnels de la vision – magasins d’optiques, cabinets d’ophtalmologie, orthoptistes – sont disponibles sur tout le territoire. Nous demandons une politique de prévention durable dans le domaine de la santé visuelle ! », annonce Bertrand Roy.