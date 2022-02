Vendredi 18 février, l’institut GfK a présenté ses données relatives à notre secteur pour l’année dernière, lors d’une visio-conférence organisée par le Club Inter-Optiques : il évalue le CA total du marché à 6,7 milliards d’euros en 2021, soit 803 millions d’euros de plus qu’en 2020 (+ 93 millions d’euros vs 2019).

Selon les données récoltées par GfK*, le marché français de l’optique a progressé de 13,5 % par rapport à 2020, mais de seulement 1,4 % comparé à 2019 (devenue l’année de référence compte tenu de l’impact de la crise sanitaire et des confinements l’année suivante). Les ventes réalisées par les opticiens l’année dernière ont permis de combler partiellement leurs pertes de 2020 : en 2021, 840 000 paires de lunettes supplémentaires ont été vendues en France par rapport à 2019 mais, sur la période 2020-2021, le différentiel avec la période 2018-2019 est négatif, s’établissant à -200 000 paires.

GfK met en exergue une tendance déflationniste

Comme les années précédentes, ce sont les verres correcteurs qui portent la croissance du chiffre d’affaires : ce segment a progressé, entre 2019 et 2021, de 3,8 % en valeur et de 4,3 % en volume. Les ventes de montures optiques sont aussi en croissance : +0,4 % en valeur et +5,1 % en volume. Les autres types de produits sont en recul, notamment les solaires qui accusent une baisse de 11,3 % en valeur et de 6,3 % en volume. En termes de prix, la dynamique est négative : -9€ pour les montures optiques, -24€ pour les verres progressifs et -4€ pour les verres unifocaux.

« La valorisation du marché français est fortement marquée par l’application du 100 % santé. Depuis sa mise en place, le prix moyen d’achat affiche une baisse allant de 5 % à 11 % selon les segments », commente GfK.

*GfK prend en compte les données sell-out des distributeurs (ventes à l’article, nombre d’unités vendues et prix moyen TTC sortie de caisse), ainsi que les rapports des distributeurs et fabricants. En France, l’institut déclare un panel de 12 833 magasins d’optique.