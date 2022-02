La crise ne pénalise pas tous les domaines. Le secteur du luxe affiche ces dernières années une très grande vitalité avec des chiffres de vente records. Kering, qui a présenté la semaine passée ses résultats, a évoqué « d’excellentes performances en 2021, très supérieures à 2019 ».

En 2021, le groupe Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros, en hausse de + 35 % en comparable par rapport à 2020, et + 13 % par rapport à 2019. C’est dans la section « Corporate et autres » que sont détaillés certains résultats de Kering Eyewear. On y apprend ainsi que « la contribution de Kering Eyewear après élimination des ventes intra-groupe et des royalties perçues par les Maisons, qui intègre depuis le 1er octobre 2021 l’activité de la Maison Lindberg, s’élève à 599 millions d’euros, en très forte hausse de + 45 % en comparable ».

En ce début d’année, la division lunetière de Kering continue d’enchaîner les nouveautés : après le rachat de Lindberg, l’arrivée de verres biosourcés au sein des collections, c’est le programme Blue & Beyond qui se développe avec l’intégration de modèles des collections Chloé et Dunhill et l’arrivée de nouvelles options photochromiques.