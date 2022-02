Forte de son succès, la dernière ligne signée Gigi Studios qui vise les adolescents et les petits visages accueille 8 nouveaux modèles de solaires pour cet été.

La marque indépendante basée à Barcelone enrichit donc sa ligne teens dont l’attrait « réside dans les designs éclectiques et avant-gardistes de la marque. Des silhouettes aux gabarits plus fins conçues pour des personnes curieuses, créatives et adeptes des dernières tendances », explique le lunetier.

L’offre se renforce ainsi avec cinq nouvelles montures en acétate, déclinées en 4 propositions de couleurs, qui jouent avec l’épaisseur de la matière, comme Molly et Gianna, ou proposent des lignes plus fines, comme les modèles Lulu, Gretel, et Alaia. Du côté du métal, le choix s’est porté sur l’acier inoxydable avec la création de trois modèles. Parmi eux, on note deux formes géométriques (hexagonale et ronde) qui pourront séduire un public unisexe. Les porteurs ont le choix entre le doré, l’or rose ainsi que des touches de couleurs peintes à la main. Les verres de cette ligne en CR39 permettent d’offrir une grande résistance du produit et un bon rapport qualité/prix.