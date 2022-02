Les sociétés Optique Web Services et Acep unissent leurs compétences avec une solution globale visant à créer du trafic en magasin.

Trylive Pop est une technologie brevetée par Acep Trylive, intégrant l’essayage virtuel. Elle permet à l’opticien de digitaliser une collection de lunettes en quelques secondes et de la partager via une campagne SMS, newsletter, ou sur les réseaux sociaux. Optique Web Services, filiale d’Auxane Concept spécialisée dans la communication digitale au service des opticiens, propose un service clé en main pour professionnaliser cette communication et optimiser les retours.

Chaque campagne publicitaire est illustrée par un thème au choix (15 ont été développés) lié à une tendance ou un évènement annuel, qui met en avant l’opticien et son univers de marque. Avec le pack OWS – TryLive Pop, les clients reçoivent la campagne publicitaire, découvrent la collection de montures, mais peuvent aussi essayer les modèles depuis leur smartphone, partager l’expérience avec leurs proches et/ou contacter l’opticien pour finaliser l’achat en magasin.

« À travers ce partenariat, Optique Web Services et Acep Trylive offrent aux opticiens un accompagnement de qualité dans leur transition digitale, devenue indispensable aujourd’hui », commentent les deux sociétés.